Томские бюджетники пожаловались и.о. губернатора области на отсутствие прибавок к зарплате

В Томской области была создана спецкомиссия, задачей которой станет рассмотрение обращений бюджетников на размер зарплаты после повышения окладов. Комиссия была создана по инициативе и.о. губернатора региона Владимира Мазура.

Отметим, что с 1 июня оклады бюджетников и работников муниципальных уровней должны были вырасти на 20%. По словам и.о. главы Томской области, его поручение было практически выполнено. Дело в том, что он получил 27 обращений от бюджетников, чья заработная плата не изменилась.

Владимир Мазур заявил, что большинство жалоб поступило от сотрудников системы здравоохранения Томска, а также педагогов дошкольного образования. Добавим, что главой комиссии была назначена замгубернатора по соцполитике Алена Левко.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости