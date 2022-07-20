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Томские бюджетники пожаловались и.о. губернатора области на отсутствие прибавок к зарплате

Главная В России
Красноярск
15:45 20 Июля 2022
зарплата, деньги, бюджет
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В Томской области была создана спецкомиссия, задачей которой станет рассмотрение обращений бюджетников на размер зарплаты после повышения окладов. Комиссия была создана по инициативе и.о. губернатора региона Владимира Мазура.

Отметим, что с 1 июня оклады бюджетников и работников муниципальных уровней должны были вырасти на 20%. По словам и.о. главы Томской области, его поручение было практически выполнено. Дело в том, что он получил 27 обращений от бюджетников, чья заработная плата не изменилась.

Владимир Мазур заявил, что большинство жалоб поступило от сотрудников системы здравоохранения Томска, а также педагогов дошкольного образования. Добавим, что главой комиссии была назначена замгубернатора по соцполитике Алена Левко.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

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