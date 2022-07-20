20 июля
Новости России
погода +19 °C
54.85
 
€ 55.83
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Россиян могут оставить без YouTube к осени 2022 года

Главная В России
Красноярск
15:15 20 Июля 2022
интернет, сайт, россия, доступ
версия для печати Ico_print

Уже осенью этого года всемирно известный видеохостинг YouTube может перестать работать на территории России. Дело в том, что его могут заблокировать. По словам члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игоря Ашманова, популярный сайт может быть заблокирован уже к осени. Именно к этому времени планируют наладить работу российских видеосервисов «ВКонтакте» и Rutube.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Ашманова, следует рассчитывать, что YouTube все же заблокируют. Это связано с очередным штрафом, выписанным компании Google за размещение запрещенного контента.

Напомним, что владельцем всемирно известного видеохостинга является Google. В начале этой недели американской компании был выписан штраф на сумму в 21 млрд 77 млн рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 31-летний житель Иркутска насмерть забил мужчину хоккейной клюшкой

31-летний житель Иркутска насмерть забил мужчину хоккейной клюшкой

20 Июля 2022 г.
Сейчас мужчина дает признательные показания
Новости Красноярска: Томские бюджетники пожаловались и.о. губернатора области на отсутствие прибавок к зарплате

Томские бюджетники пожаловались и.о. губернатора области на отсутствие прибавок к зарплате

20 Июля 2022 г.
У 27 бюджетников зарплата не изменилась
Новости Красноярска: В Якутске сотрудник кафе избили клиента за жалобу на протухший суп

В Якутске сотрудник кафе избили клиента за жалобу на протухший суп

19 Июля 2022 г.
Они нанесли мужчине не меньше 20 ударов по голове
Новости Красноярска: Объявлены лауреаты премии «Глобальная энергия-2022»

Объявлены лауреаты премии «Глобальная энергия-2022»

12 Июля 2022 г.
Победителем стал россиянин и двое ученых из США
Новости Красноярска: Первый случай оспы обезьян зарегистрирован в России

Первый случай оспы обезьян зарегистрирован в России

12 Июля 2022 г.
Заболевание протекает в легкой форме
Новости Красноярска: В аэропорту Омска задержали вылет 2 самолетов в Сочи

В аэропорту Омска задержали вылет 2 самолетов в Сочи

11 Июля 2022 г.
Самолеты прибыли с опоздание в аэропорт
Новости компаний
20/07
Выгодная карта с кэшбэком от Тинькофф
15/07
Ни арбузом единым: чем накормить себя и детей на озере?
15/07
На Красноярский цементный завод поступил новый фронтальный погрузчик
14/07
Сертификация соответствия Таможенного союза в Хабаровске
13/07
На кредитный рынок – с экспертными подсказками
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В аварии с двумя большегрузами в Красноярском крае погибли два человека

В аварии с двумя большегрузами в Красноярском крае погибли два человека

19 Июля 2022 г.
Одна полоса на 624 км трассы Р-255 «Сибирь» перекрыта
Новости Красноярска: Скрывшегося с места смертельного ДТП водителя автомобиля ВАЗ в Красноярске нашли

Скрывшегося с места смертельного ДТП водителя автомобиля ВАЗ в Красноярске нашли

16 Июля 2022 г.
В отношении молодого шофера "ВАЗа" составили несколько административных протоколов
Новости Красноярска: 28-летнего жителя Красноярска будут судить за истязание бывшей сожительницы

28-летнего жителя Красноярска будут судить за истязание бывшей сожительницы

20 Июля 2022 г.
Красноярец преследовал женщину и писал сообщения с угрозами
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru