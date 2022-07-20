Россиян могут оставить без YouTube к осени 2022 года

Уже осенью этого года всемирно известный видеохостинг YouTube может перестать работать на территории России. Дело в том, что его могут заблокировать. По словам члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игоря Ашманова, популярный сайт может быть заблокирован уже к осени. Именно к этому времени планируют наладить работу российских видеосервисов «ВКонтакте» и Rutube.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Ашманова, следует рассчитывать, что YouTube все же заблокируют. Это связано с очередным штрафом, выписанным компании Google за размещение запрещенного контента.

Напомним, что владельцем всемирно известного видеохостинга является Google. В начале этой недели американской компании был выписан штраф на сумму в 21 млрд 77 млн рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости