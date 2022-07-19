В Якутске сотрудник кафе избили клиента за жалобу на протухший суп

В Якутске сотрудники кафе избили 50-летнего клиента, который пожаловался на некачественно приготовленную еду, а заодно отобрали у него сотовый телефон.

Инцидент произошел в кафе "Дустлик" города Якутск. 50-летний мужчина пришел туда пообедать, но ему не понравилось качество супа, который ему принес официант. По словам якутянина, мясо в супе имело тухлый запах, о чем он сразу же сообщил официанту, включив при этом видеозапись на своем телефоне. Сотрудница кафе с утверждениями, что суп несъедобен, не согласилась и попросила прекратить запись. Посетитель продолжил снимать и тогда она набросилась на него, попытавшись вырвать гаджет из рук.

Драться с официанткой мужчина не захотел, он вышел из кафе и хотел уйти, но девушка последовала за ним и вместе со своим коллегой принялась избивать мужчину на улице. Прохожие вмешиваться в потасовку не стали, но засняли происходящее на телефон. В итоге, сотрудники кафе все же забрали сотовый телефон у избитого клиента, и ушли.

Мужчина пошел в соседнее заведение, откуда позвонил в скорую и полицию, сообщает издание SakhaDay.

Фото:©скриншот с камер уличного видеонаблюдения