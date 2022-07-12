13 июля
Новости России
погода +14 °C
58.85
 
€ 58.76
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Объявлены лауреаты премии «Глобальная энергия-2022»

Главная В России
Красноярск
19:00 12 Июля 2022
премия, награда, наука, россия
версия для печати Ico_print

12 июля в Ханты-Мансийске ассоциация «Глобальная энергия» объявила лауреатов одноименной премии 2022 года. Победителями стали россиянин Виктор Орлов, а также двое ученых из США – Меркури Канадзидис и Каушик Раджашекара.

Виктор Орлов стал лауреатом в номинации «Традиционная энергетика»: за фундаментальные исследования по разработке инновационных энергетических технологий на основе быстрых реакторов с теплоносителем из тяжелых сплавов и замкнутым топливным циклом. Меркури Канадзидис победил в номинации «Нетрадиционная энгергетика»: за крупные достижения в области преобразования солнечной энергии с применением новых галогенидов перовскита. Каушик Раджашекара стал лауреатов в номинации «Новые способы применения энергии»: за выдающийся вклад в электрификацию транспорта и технологии повышения энергоэффективности при снижении выбросов при производстве электроэнергии.

В церемонии объявления лауреатов участвовали губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова, лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, члены Международного комитета премии Уильям Бьюн и Дмитрий Бессарабов, а также президент Ассоциации Сергей Брилёв.

«Наш край уникален своими природными богатствами. Мы располагаем более чем 300 тысячами больших и малых рек, включая Обь и Иртыш, уникальными водно-болотными угодьями международного значения Верхнее и Нижнее Двуобье. Югра входит в пятерку лесных регионов России, обеспечивает 5% мировой добычи нефти. Мы понимаем важность сохранения окружающей среды, поэтому крайне заинтересованы в сотрудничестве в этой области. Надеюсь, что наш сибирский, таежный край вам понравился. Ждем вас в гости на отдых или для внедрения своих разработок на предприятиях топливно-энергетического комплекса региона. Добро пожаловать в Югру!», – заявила в приветственном обращении губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова.

Лауреатов отбирал Международный комитет, состоящий из ученых из 11 стран: Венгрии, Индии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Сингапура, ЮАР, Южной Кореи, Швейцарии и Японии. Возглавляет комитет Нобелевский лауреат премии мира Рае Квон Чунг.

«Ассоциация «Глобальная энергия» рада объявить троих лауреатов за их выдающиеся научные достижения; лауреат из России награжден за разработки в области быстрых ядерных реакторов, а лауреаты из США за инновации в электрификации транспорта и прорыв в преобразовании солнечной энергии. Уверен, что их научные открытия ускорят переход к углеродной нейтральности», – заявил Чунг.  

Выбор Международного комитета был непростым: в нынешнем году на премию было подано 119 заявок, а количество участвующих стран достигло 43-х (против 36 в 2021 г. и 20 в 2020 г.). Это стало абсолютным рекордом за всю историю существования премии. Полученные заявки были вынесены на суд независимых экспертов.  Пятнадцать заявок, получивших наивысший средний балл (по пять – в каждой номинации), вошли в шорт-лист, на основе которого Международный комитет сделал свой выбор.

«Все последние события доказывают: у углеводородов - огромное будущее. В то же время, важным трендом является ускоренный рост спроса на электроэнергию, порождающий инвестиционный бум в отраслях, которыми занимаются лауреаты премии: это и атомная энергетика, без которой невозможно обеспечить снижение выбросов; и электрический транспорт, благодаря которому кардинально меняется сфера наземных перевозок; и, наконец, солнечная энергетика, которая лидирует среди отраслей ВИЭ по вводу автономных генераторов. Всё это лишний раз подчеркивает, насколько близка в энергетике связь между наукой и реальным сектором», – сказал президент «Глобальной энергии» Сергей Брилёв.

Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет в рамках Российской энергетической недели, которая состоится в Москве с 12 по 14 октября 2022 года. 

 

В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Первый случай оспы обезьян зарегистрирован в России

Первый случай оспы обезьян зарегистрирован в России

12 Июля 2022 г.
Заболевание протекает в легкой форме
Новости Красноярска: В аэропорту Омска задержали вылет 2 самолетов в Сочи

В аэропорту Омска задержали вылет 2 самолетов в Сочи

11 Июля 2022 г.
Самолеты прибыли с опоздание в аэропорт
Новости Красноярска: Главным режиссёром «Ленкома Марка Захарова» станет ведущий телеканала «продвижение» Алексей Франдетти

Главным режиссёром «Ленкома Марка Захарова» станет ведущий телеканала «продвижение» Алексей Франдетти

7 Июля 2022 г.
Об этом сообщил директор театра Марк Варшавер
Новости Красноярска: 7 предприятий по обработке и утилизации ТКО планируют построить на Байкале к 2024 году

7 предприятий по обработке и утилизации ТКО планируют построить на Байкале к 2024 году

6 Июля 2022 г.
На их строительство потратят 4,3 миллиарда рублей
Новости Красноярска: В Госдуме объяснили, станет ли 8 июля выходным днем в России

В Госдуме объяснили, станет ли 8 июля выходным днем в России

4 Июля 2022 г.
Вряд ли депутатам удастся сделать этот день выходным
Новости Красноярска: В Новосибирске на мусорном полигоне нашли завернутый в пленку труп мужчины

В Новосибирске на мусорном полигоне нашли завернутый в пленку труп мужчины

2 Июля 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости компаний
12/07
Красноярский цементный завод провел экскурсии для студентов
08/07
Посуда и еда для похода. Что взять с собой?
06/07
Страховка жилья от Тинькофф - современный способ защиты имущества
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: У хозяйки красноярского приюта «Империя Успеха» не оказалось паспорта

У хозяйки красноярского приюта «Империя Успеха» не оказалось паспорта

7 Июля 2022 г.
В розыск женщину никто не объявлял
Новости Красноярска: Boeing 737-800 совершил авариную посадку в аэропорту Красноярска из-за задымления

Boeing 737-800 совершил авариную посадку в аэропорту Красноярска из-за задымления

11 Июля 2022 г.
Самолет сел из-за задымления
Новости Красноярска: Просроченные пиво и круассаны обнаружили в одном из торговых центров Красноярска

Просроченные пиво и круассаны обнаружили в одном из торговых центров Красноярска

12 Июля 2022 г.
Также был обнаружен салат без маркировки
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru