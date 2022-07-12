Объявлены лауреаты премии «Глобальная энергия-2022»

12 июля в Ханты-Мансийске ассоциация «Глобальная энергия» объявила лауреатов одноименной премии 2022 года. Победителями стали россиянин Виктор Орлов, а также двое ученых из США – Меркури Канадзидис и Каушик Раджашекара.

Виктор Орлов стал лауреатом в номинации «Традиционная энергетика»: за фундаментальные исследования по разработке инновационных энергетических технологий на основе быстрых реакторов с теплоносителем из тяжелых сплавов и замкнутым топливным циклом. Меркури Канадзидис победил в номинации «Нетрадиционная энгергетика»: за крупные достижения в области преобразования солнечной энергии с применением новых галогенидов перовскита. Каушик Раджашекара стал лауреатов в номинации «Новые способы применения энергии»: за выдающийся вклад в электрификацию транспорта и технологии повышения энергоэффективности при снижении выбросов при производстве электроэнергии.

В церемонии объявления лауреатов участвовали губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова, лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, члены Международного комитета премии Уильям Бьюн и Дмитрий Бессарабов, а также президент Ассоциации Сергей Брилёв.

«Наш край уникален своими природными богатствами. Мы располагаем более чем 300 тысячами больших и малых рек, включая Обь и Иртыш, уникальными водно-болотными угодьями международного значения Верхнее и Нижнее Двуобье. Югра входит в пятерку лесных регионов России, обеспечивает 5% мировой добычи нефти. Мы понимаем важность сохранения окружающей среды, поэтому крайне заинтересованы в сотрудничестве в этой области. Надеюсь, что наш сибирский, таежный край вам понравился. Ждем вас в гости на отдых или для внедрения своих разработок на предприятиях топливно-энергетического комплекса региона. Добро пожаловать в Югру!», – заявила в приветственном обращении губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова.

Лауреатов отбирал Международный комитет, состоящий из ученых из 11 стран: Венгрии, Индии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Сингапура, ЮАР, Южной Кореи, Швейцарии и Японии. Возглавляет комитет Нобелевский лауреат премии мира Рае Квон Чунг.

«Ассоциация «Глобальная энергия» рада объявить троих лауреатов за их выдающиеся научные достижения; лауреат из России награжден за разработки в области быстрых ядерных реакторов, а лауреаты из США за инновации в электрификации транспорта и прорыв в преобразовании солнечной энергии. Уверен, что их научные открытия ускорят переход к углеродной нейтральности», – заявил Чунг.

Выбор Международного комитета был непростым: в нынешнем году на премию было подано 119 заявок, а количество участвующих стран достигло 43-х (против 36 в 2021 г. и 20 в 2020 г.). Это стало абсолютным рекордом за всю историю существования премии. Полученные заявки были вынесены на суд независимых экспертов. Пятнадцать заявок, получивших наивысший средний балл (по пять – в каждой номинации), вошли в шорт-лист, на основе которого Международный комитет сделал свой выбор.

«Все последние события доказывают: у углеводородов - огромное будущее. В то же время, важным трендом является ускоренный рост спроса на электроэнергию, порождающий инвестиционный бум в отраслях, которыми занимаются лауреаты премии: это и атомная энергетика, без которой невозможно обеспечить снижение выбросов; и электрический транспорт, благодаря которому кардинально меняется сфера наземных перевозок; и, наконец, солнечная энергетика, которая лидирует среди отраслей ВИЭ по вводу автономных генераторов. Всё это лишний раз подчеркивает, насколько близка в энергетике связь между наукой и реальным сектором», – сказал президент «Глобальной энергии» Сергей Брилёв.

Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет в рамках Российской энергетической недели, которая состоится в Москве с 12 по 14 октября 2022 года.