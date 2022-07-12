Первый случай оспы обезьян зарегистрирован в России

На территории России был выявлен первый случай оспы обезьян. Специалисты выявили заболевание у мужчины, который вернулся из поездок по странам Европы. Как отмечают в Роспотребнадзоре, приехав в Россию, заболевший обратился к медикам из-за высыпаний на теле. Результаты исследования подтвердили наличие оспы обезьян у россиянина.

По словам медиков, инфицированный был направлен в больнице инфекционного профиля. Заболевание протекает в легкой форме и угроз для жизни нет. Также стало известно, что контактные лица были установлены и находятся под наблюдением врачей. Таким образом, распространение инфекции купировано.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости