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Первый случай оспы обезьян зарегистрирован в России

Главная В России
Красноярск
14:45 12 Июля 2022
болезнь, врачи, россия, заражение
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На территории России был выявлен первый случай оспы обезьян. Специалисты выявили заболевание у мужчины, который вернулся из поездок по странам Европы. Как отмечают в Роспотребнадзоре, приехав в Россию, заболевший обратился к медикам из-за высыпаний на теле. Результаты исследования подтвердили наличие оспы обезьян у россиянина.

По словам медиков, инфицированный был направлен в больнице инфекционного профиля. Заболевание протекает в легкой форме и угроз для жизни нет. Также стало известно, что контактные лица были установлены и находятся под наблюдением врачей. Таким образом, распространение инфекции купировано.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

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