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Главным режиссёром «Ленкома Марка Захарова» станет ведущий телеканала «продвижение» Алексей Франдетти

Главная В России
Красноярск
21:00 7 Июля 2022
общество, культура, режиссер, театр
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Алексей Франдетти был единогласно избран на должность главного режиссёра Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Об этом сообщил в среду, 6 июля, директор театра Марк Варшавер. Также он пояснил, что должность художественного руководителя театра упразднена, вместо нее введена должность главного режиссёра. Договор заключён на год. 

Алексей Франдетти – режиссёр, актёр, трёхкратный лауреат премии «Золотая маска» за лучшую режиссёрскую работу в жанре оперетта-мюзикл, автор и ведущий программы «Нелёгкий лёгкий жанр» на телеканале «Продвижение». Её премьера состоялась на «Продвижении» в апреле 2021 года совместно с проектом «Musical Universe» при поддержке TV BRICS. Цикл программ посвящён истории возникновения мюзикла в США и развитию индустрии жанра в России в ведущих музыкальных драматических театрах с успешными мировыми и отечественными постановками. 

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