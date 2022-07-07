Главным режиссёром «Ленкома Марка Захарова» станет ведущий телеканала «продвижение» Алексей Франдетти

Алексей Франдетти был единогласно избран на должность главного режиссёра Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Об этом сообщил в среду, 6 июля, директор театра Марк Варшавер. Также он пояснил, что должность художественного руководителя театра упразднена, вместо нее введена должность главного режиссёра. Договор заключён на год.

Алексей Франдетти – режиссёр, актёр, трёхкратный лауреат премии «Золотая маска» за лучшую режиссёрскую работу в жанре оперетта-мюзикл, автор и ведущий программы «Нелёгкий лёгкий жанр» на телеканале «Продвижение». Её премьера состоялась на «Продвижении» в апреле 2021 года совместно с проектом «Musical Universe» при поддержке TV BRICS. Цикл программ посвящён истории возникновения мюзикла в США и развитию индустрии жанра в России в ведущих музыкальных драматических театрах с успешными мировыми и отечественными постановками.