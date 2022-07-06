7 предприятий по обработке и утилизации ТКО планируют построить на Байкале к 2024 году

Семь технологичных предприятия по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов планируют построить на Байкале. Предприятия разместят в Иркутской области и Бурятии.

По словам зампредседателя правительства РФ Виктории Абрамченко, она уже обсудила данный проект совместно с главами регионов – Игорем Кобзевым и Алексеем Цыденовым. На строительство предприятий, мощность которых превысит 200 тысяч тонн в год, будет выделено порядка 4,3 млрд рублей.

Как отметила Виктория Абрамченко, предприятия построят за пределами Центральной экологической зоны Байкала. Таким образом, это позволит значительно снизить экологическую нагрузку на природные комплексы, сократить расходы на логистику и избавиться от рисков повышения тарифов для населения.

Согласно планам, единая система обращения с ТКО должна быть построена к 2024 году. После ввода в эксплуатацию сортировка отходов в пределах Центральной экологической зоны Байкала может достигнуть 100%, а объем захоронения может снизиться вдвое.

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