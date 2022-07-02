В Новосибирске на мусорном полигоне нашли завернутый в пленку труп мужчины

Тело 51-летнего мужчины обнаружили 30 июня на полигоне бытовых отходов в Новосибирске. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, по подозрению в убийстве уже задержан 38-летний местный житель.

Следствие установило, что 30 июня на почве ревности между мужчинами произошел конфликт. Они подрались и подозреваемый ударил 51-летнего мужчину ножом в шею. От полученных травм тот скончался на месте. Пытаясь скрыть преступление, убийца завернул тело в пленку и вынес к мусорным бакам в Октябрьском районе города. Оттуда его вывезли на полигон ТБО.

Отмечается, что подозреваемый ранее был судим за хулиганство и кражу. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов