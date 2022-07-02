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Губернатор Иркутской области опроверг слухи о своей отставке

Главная В России
Красноярск
10:42 2 Июля 2022
общество, губернатор, отставка, приангарье
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Многочисленные слухи и публикации об отставке губернатора Иркутской области опроверг сам глава региона Игорь Кобзев. Он записал видеообращение, в котором отметил, что не собирается покидать свой пост и переходить на работу в федеральные структуры. 

Кобзев подчеркнул, что выиграв выборы он, фактически, заключил пятилетний контракт с жителями региона. К тому же, в Приангарье его направил президент Владимир Путин и он "должен выполнить все данные обещания и поставленные, в том числе президентом, задачи".

- Два года – ничтожно малый срок, чтобы подводить итоги, сказал в своем обращении Игорь Кобзев. - Поэтому и уходить куда-то, не выполнив обещанное – не планирую.

Глава региона настоятельно рекомендовал СМИ и телеграм-каналам не распространять недостоверную информацию.

- Я работаю в Иркутской области. На благо жителей Иркутской области. И выполняю задачи, поставленные президентом, и напутствия жителей нашей области, – резюмировал Кобзев.

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