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В России сняли все ограничения по COVID-19

Главная В России
Красноярск
15:50 1 Июля 2022
ограничения, болезнь, красноярск
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Роспотребнадзор РФ принял решение отменить все ранее введенные антиковидные ограничения. В пятницу, 1 июля, в ведомстве заявили, что это связано с существенным снижением заболеваемости россиян COVID-19.

Согласно официальным данным, показатель заболеваемости опасной инфекцией за неделю снизился более чем в 64 раза и находится на минимальных значениях. Большинство выявленных случаев заболевания протекают в легкой форме или вовсе бессимптомно.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что в случае ухудшения обстановки по коронавирусу ограничения вновь будут введены. Ведомство продолжит контролировать ситуацию, связанную с заболеванием COVID-19 в России.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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