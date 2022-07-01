В России сняли все ограничения по COVID-19

Роспотребнадзор РФ принял решение отменить все ранее введенные антиковидные ограничения. В пятницу, 1 июля, в ведомстве заявили, что это связано с существенным снижением заболеваемости россиян COVID-19.

Согласно официальным данным, показатель заболеваемости опасной инфекцией за неделю снизился более чем в 64 раза и находится на минимальных значениях. Большинство выявленных случаев заболевания протекают в легкой форме или вовсе бессимптомно.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что в случае ухудшения обстановки по коронавирусу ограничения вновь будут введены. Ведомство продолжит контролировать ситуацию, связанную с заболеванием COVID-19 в России.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын