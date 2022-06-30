В Алтайском крае крупный град убил домашний скот и уничтожил посадки в огородах

В Алтайском крае в понедельник, 27 июня, в Волчихинском и Михайловском районах прошел мощный град.

Как отметили местные жители, градины были по размеру, как куриное яйцо. В результате были повреждены стекла и крыши домов. Более того, жители села Назаровка заявили, что крупными градинами убило поросят и телят, которые не успели скрыться от стихии. Также люди остались без урожая и посадок.

В связи с произошедшим глава Алтайского края Виктор Томенко распорядился о перечислении выплат пострадавшим матпомощи на каждый дом в размере 27 тысяч рублей.

Фото: © Sibnovosti.ru