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В Алтайском крае крупный град убил домашний скот и уничтожил посадки в огородах

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Красноярск
14:30 30 Июня 2022
погода, животные, алтай
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В Алтайском крае в понедельник, 27 июня, в Волчихинском и Михайловском районах прошел мощный град.

Как отметили местные жители, градины были по размеру, как куриное яйцо. В результате были повреждены стекла и крыши домов. Более того, жители села Назаровка заявили, что крупными градинами убило поросят и телят, которые не успели скрыться от стихии. Также люди остались без урожая и посадок.

В связи с произошедшим глава Алтайского края Виктор Томенко распорядился о перечислении выплат пострадавшим матпомощи на каждый дом в размере 27 тысяч рублей.

Фото: © Sibnovosti.ru

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