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Микробиолог из Якутии получила премию главы региона в области детской литературы

Главная В России
Красноярск
19:00 29 Июня 2022
литература, премия, якутия
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В Якутии состоялось вручение премии им. Н. Е. Мордвинова – Амма Аччыгыйа в области детской литературы. Ее удостоилась Лидия Тарасова. Писательница создала несколько произведений для детей, которые должны не только сохранить, но и развивать традиционную культуру коренных малочисленных народов Севера.

Отметим, что Лидия Тарасова по профессии является микробиологом. Также стало известно, что молодая писательница была выбрана амбассадором сетевого проекта библиотек Якутии «Читаем все».

По словам главы Якутии Айсена Николаева, вручившего премию Лидии Тарасовой, в регионе особое внимание уделяют развитию национальной литературы, а также популяризации языков коренных народов.

Фото: © vk.com/sakhagov

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