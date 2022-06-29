В Томске 42-летний водитель маршрутного автобуса избил пассажира монтировкой

В Томске правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту избиения 35-летнего мужчины. Преступление произошло на остановке. По официальным данным, подозреваемым стал 42-летний житель Северска.

Согласно предварительной информации, в поездке в какой-то момент между водителем автобуса и пострадавшим случился конфликт. На конечной остановке между мужчинами произошла потасовка, которую заметил водитель другого автобуса.

В результате злоумышленник, желая помочь коллеге, взял монтировку и неоднократно ударил потерпевшего. По результатам экспертизы, мужчина получил легкий вред здоровью.

Фото: © Алексей Сухоруков/РИА Новости