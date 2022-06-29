29 июня
Новости России
погода +30 °C
52.97
 
€ 55.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Томске 42-летний водитель маршрутного автобуса избил пассажира монтировкой

Главная В России
Красноярск
16:00 29 Июня 2022
драка, преступление, полиция, водитель, автобус
версия для печати Ico_print

В Томске правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту избиения 35-летнего мужчины. Преступление произошло на остановке. По официальным данным, подозреваемым стал 42-летний житель Северска. 
Согласно предварительной информации, в поездке в какой-то момент между водителем автобуса и пострадавшим случился конфликт. На конечной остановке между мужчинами произошла потасовка, которую заметил водитель другого автобуса. 
В результате злоумышленник, желая помочь коллеге, взял монтировку и неоднократно ударил потерпевшего. По результатам экспертизы, мужчина получил легкий вред здоровью. 

Фото: © Алексей Сухоруков/РИА Новости

В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Более 1 миллиона рублей заплатила жительница Омска матери погибшего мотоциклиста

Более 1 миллиона рублей заплатила жительница Омска матери погибшего мотоциклиста

29 Июня 2022 г.
В дело пришлось вмешаться судебным приставам
Новости Красноярска: Омская область заняла четвертое место по площади лесных пожаров среди регионов Сибири

Омская область заняла четвертое место по площади лесных пожаров среди регионов Сибири

29 Июня 2022 г.
С начала года в регионе было выявлено свыше 400 пожаров
Новости Красноярска: Глава МВД сообщил о перекрытии международного канала реализации синтетических наркотиков

Глава МВД сообщил о перекрытии международного канала реализации синтетических наркотиков

28 Июня 2022 г.
Стоимость наркотика по ценам черного рынка превышает 280 миллионов рублей
Новости Красноярска: 12 июля конференция маркетологов и предпринимателей от компании Callibri

12 июля конференция маркетологов и предпринимателей от компании Callibri

27 Июня 2022 г.
12 июля платформа лид-менеджмента Callibri проводит встречу с предпринимателями и маркетологами Сибири
Новости Красноярска: В Томске увеличили количество бюджетных мест в вузах

В Томске увеличили количество бюджетных мест в вузах

26 Июня 2022 г.
В этом году их на 607 мест больше
Новости Красноярска: В Омской области не разрешили отстреливать бродящих вокруг деревень медведей

В Омской области не разрешили отстреливать бродящих вокруг деревень медведей

26 Июня 2022 г.
Об этом рассказали в региональном минэкологии
Новости компаний
29/06
Что такое диверсификация и для чего она нужна?
24/06
Пиломатериалы для строительства
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 28 июня в Красноярске ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер

28 июня в Красноярске ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер

27 Июня 2022 г.
Ветер местами до 25 м/с
Новости Красноярска: В Красноярске река Кача окрасилась в красный цвет

В Красноярске река Кача окрасилась в красный цвет

28 Июня 2022 г.
Возможно это произошло из-за сильного дождя
Новости Красноярска: Четверо мужчин в Красноярском крае изнасиловали знакомого и бросили под поезд

Четверо мужчин в Красноярском крае изнасиловали знакомого и бросили под поезд

24 Июня 2022 г.
Тем самым они хотели инсценировали смерть потерпевшего как несчастный случай
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru