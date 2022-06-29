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Более 1 миллиона рублей заплатила жительница Омска матери погибшего мотоциклиста

Главная В России
Красноярск
13:51 29 Июня 2022
дтп, погиб, омск
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Жительница Омска получила свыше одного миллиона рублей компенсации морального вреда за гибель сына. Виновницей смертельной аварии оказалась 28-летняя омичка. Как сообщили в пресс-службе судебных приставов по Омской области, девушка в ночные часы подъезжала на своем автомобиле к нерегулируемому перекрестку и, не убедившись в безопасности маневра, повернула налево. Двигающийся прямо во встречном направлении мотоциклист врезался в машину и погиб от полученных травм. Решением суда омичка была признана виновной и приговорена к 1,5 годам условно с испытательным сроком на два года. Также женщине назначили штраф в размере одного миллиона рублей в пользу матери мотоциклиста и 70 тысяч рублей в качестве компенсации за юридические расходы.

Как установили судебные приставы, у женщины был официальный источник дохода и работодателю было направлено постановление об удержании части заработной платы для погашения долга. Также стало известно, что женщина переехала в другой город и во время пребывания в Омске, виновницу ДТП вызвали на прием к судебному приставу. Впоследствии женщина выплатила задолженность в размере около 500 тысяч рублей. Таким образом, мать погибшего мотоциклиста получила деньги в полном объеме.  

Фото: © Владимир Трефилов/РИА Новости

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