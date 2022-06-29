Омская область заняла четвертое место по площади лесных пожаров среди регионов Сибири

Омская область вошла в пятерку регионов Сибири, которые стали лидерами по площади лесных пожаров. Согласно данным «Авиалесоохраны», Омская область заняла четвертую строчку в списке. С начала текущего года в регионе было зарегистрировано свыше 400 лесных пожаров. Огнем охватило около 12 тысяч гектаров. Больше всего возгораний произошло в апреле и мае.

Отметим, что «лидером» рейтинга стала Иркутская область, на территории которой было охвачено огнем более 146 тысяч гектаров. Красноярский край занял второе место – 135 тысяч гектаров. Тройку замкнула Республика Хакасия, в которой было охвачено огнем 16 тысяч гектаров.

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