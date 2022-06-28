Глава МВД сообщил о перекрытии международного канала реализации синтетических наркотиков

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета рассказал о перекрытии международного канала реализации синтетических наркотиков. Совместную операцию проводили представили правоохранительных органов России, Узбекистана, Киргизии и Казахстана,при взаимодействии с департаментом безопасности Почты России.

Лабораторию по производству запрещенных веществ оборудовал у себя дома житель Омской области. Мужчина готовил раствор, содержащий синтетические наркотики «Альфа-PVP» и отправлял его по почте не только в разные регионы России, но и за рубеж под видом бытовой химии, машинного масла и других товаров. Отправлял посылки наркоторговец по поддельным документам.

- Для оперативной разработки наркодилеров была создана специальная группа из числа наиболее опытных сотрудников центрального аппарата МВД России, профильных региональных подразделений органов внутренних дел и зарубежных антинаркотических структур, - рассказали в ведомстве. - Силовую поддержку оказывали сотрудники спецподразделения «Гром».

Спецоперация по перекрытию наркотрафика продолжалась в течение полугода. В результате правоохранители ликвидировали подпольные лаборатории, производившие до 200 кг наркотических веществ в месяц, на территории России, Узбекистана, Киргизии и Казахстана. Задержаны более 20 участников наркобизнеса.

- Ликвидированы восемь подпольных нарколабораторий. Изъято 600 литров прекурсоров и около 30 килограммов наркотических средств, что составляет примерно 150 тысяч разовых доз, - сообщил глава МВД. - Стоимость наркотика по ценам черного рынка превышает 280 миллионов рублей.

В настоящее время ведется следствие, направленное на установление других возможных участников группы.

Фото:©РИА Новости/Григорий Сысоев

