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Глава МВД сообщил о перекрытии международного канала реализации синтетических наркотиков

Главная В России
Красноярск
17:19 28 Июня 2022
общество, происшествия, наркотики, полиция
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета рассказал о перекрытии международного канала реализации синтетических наркотиков. Совместную операцию проводили представили правоохранительных органов России,  Узбекистана, Киргизии и Казахстана,при взаимодействии с департаментом безопасности Почты России.

Лабораторию по производству запрещенных веществ оборудовал у себя дома житель Омской области. Мужчина готовил раствор, содержащий синтетические наркотики «Альфа-PVP» и отправлял его по почте не только в разные регионы России, но и за рубеж под видом бытовой химии, машинного масла и других товаров. Отправлял посылки наркоторговец по поддельным документам. 

- Для оперативной разработки наркодилеров была создана специальная группа из числа наиболее опытных сотрудников центрального аппарата МВД России, профильных региональных подразделений органов внутренних дел и зарубежных антинаркотических структур, - рассказали в ведомстве. - Силовую поддержку оказывали сотрудники спецподразделения «Гром». 

Спецоперация по перекрытию наркотрафика продолжалась в течение полугода. В результате правоохранители ликвидировали подпольные лаборатории, производившие до 200 кг наркотических веществ в месяц, на территории России, Узбекистана, Киргизии и Казахстана. Задержаны более 20 участников наркобизнеса.

- Ликвидированы восемь подпольных нарколабораторий. Изъято 600 литров прекурсоров и около 30 килограммов наркотических средств, что составляет примерно 150 тысяч разовых доз, - сообщил глава МВД. - Стоимость наркотика по ценам черного рынка превышает 280 миллионов рублей.

В настоящее время ведется следствие, направленное на установление других возможных участников группы.

Фото:©РИА Новости/Григорий Сысоев
 

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