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12 июля в Новосибирске сервис для предпринимателей и маркетологов Callibri

Главная В России
Красноярск
20:00 27 Июня 2022
общество, бизнес, конференция
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12 июля в Новосибирске сервис для предпринимателей и маркетологов Callibri 

проводит встречу с представителями Минпромторга, Яндекс Бизнеса, Моего Бизнеса и ТОП-предпринимателей Сибири.

На ней будут обсуждаться вопросы поддержки малого предпринимательства, кейсы по расширению своего дела, управлению командой, развитием продаж и масштабированием бизнесов в сложном 2022-м году. 

Каждый доклад — внятное решение актуальной задачи бизнеса.

Среди спикеров:

  • Иван Шкиря — основатель Callibri;

  • Татьяна Маркевич — менеджер по партнерскому маркетингу Яндекс Бизнеса;

  • Дмитрий Фролов — президент Ассоциации Развития Digital-Агентств ARDA;

  • Александр Долгов — основатель и совладелец  федеральных сетей Laser Love, «ЧебурекМИ».

По итогам встречи гостей мероприятия ждет приятный сюрприз от организатора. 

Зарегистрироваться здесь.

 
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