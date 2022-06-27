12 июля в Новосибирске сервис для предпринимателей и маркетологов Callibri

проводит встречу с представителями Минпромторга, Яндекс Бизнеса, Моего Бизнеса и ТОП-предпринимателей Сибири.

На ней будут обсуждаться вопросы поддержки малого предпринимательства, кейсы по расширению своего дела, управлению командой, развитием продаж и масштабированием бизнесов в сложном 2022-м году.

Каждый доклад — внятное решение актуальной задачи бизнеса.

Среди спикеров:

Иван Шкиря — основатель Callibri;

Татьяна Маркевич — менеджер по партнерскому маркетингу Яндекс Бизнеса;

Дмитрий Фролов — президент Ассоциации Развития Digital-Агентств ARDA;

Александр Долгов — основатель и совладелец федеральных сетей Laser Love, «ЧебурекМИ».

По итогам встречи гостей мероприятия ждет приятный сюрприз от организатора.

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