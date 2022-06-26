В Томске увеличили количество бюджетных мест в вузах

На 2022-2023 учебный год университеты Томска получили 13 650 бюджетных мест. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, количество бюджетных мест в несколько раз превышает число выпускников региона.

Больше всего бюджетных мест в Томском госуниверситете, политехническом университете, в ТУСУР (Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники) и строительном госуниверситете. Наиболее востребованными направлениями стали строительство, IT и микробиология.

По словам замгубернатора по научно-образовательному комплексу Людмилы Огородовой, регион привлекает крупные предприятия страны, заключает контракты с госкорпорациями для работы в области, которые заинтересованы в квалифицированных кадрах.

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