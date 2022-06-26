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В Томске увеличили количество бюджетных мест в вузах

Главная В России
Красноярск
13:15 26 Июня 2022
студенты, вузы, общество
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На 2022-2023 учебный год университеты Томска получили 13 650 бюджетных мест. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, количество бюджетных мест в несколько раз превышает число выпускников региона.

Больше всего бюджетных мест в Томском госуниверситете, политехническом университете, в ТУСУР (Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники) и строительном госуниверситете. Наиболее востребованными направлениями стали строительство,  IT и микробиология.

По словам  замгубернатора по научно-образовательному комплексу Людмилы Огородовой, регион привлекает крупные предприятия страны, заключает контракты с госкорпорациями для работы в области, которые заинтересованы в квалифицированных кадрах.

Фото: ©Владимир Песня/РИА Новости

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