В Омской области не разрешили отстреливать бродящих вокруг деревень медведей

В региональном министерстве экологии уверены, что отстреливать зверей, которые бродят вокруг деревень, не нужно. По заверению специалистов, если хищника не провоцировать, то в 90% случаев он не будет нападать. А в лесостепь звери выходят за овсом, который очень любят. Но если медведи увидят пасущийся без присмотра скот, то, конечно, могут напасть. Так произошло на прошлой неделе в Знаменском районе. Именно поэтому в этом случае было выдано разрешение на отстрел медведя, потому что зверь уже прикормлен и опасен. Но из-за одних только следов вокруг деревень, отстреливать особей никто не будет - это может привести к исчезновению вида.

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Сергей Палагута отмечает, что сейчас у населения очень низкий уровень экологической культуры и народ бросается из крайности в крайность. Кто-то защищает медведей и выступает против отстрелов, кто-то, наоборот, едва увидев медвежьи следы, требует привлечь охотников и отстрелить зверя. А вот о правилах поведения в лесу все забывают.

Специалисты уверены, чтобы максимально исключить встречу с косолапым, нужно в лесу производить как можно больше шума: громко разговаривать или стучать палкой о деревья. Как правило, медведи избегают встречи. Но если все же вам не повезло и вы нос к носу столкнулись с хищником, не паникуйте, не пытайтесь убежать, а не поворачиваясь к медведю спиной, медленно отступайте, но не прямо, а немного в сторону, чтобы обойти косолапого.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов