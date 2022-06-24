Психотерапия и гастрономические лайфхаки. 10 фильмов и сериалов о разводе

Развод в кино – это почти такая же популярная тема, как свадьба. Ведь тут простор для фантазии, возможно, даже больше: можно устроить душераздирающую драму, а можно – уморительную комедию. Мы выбрали 10 разномастных фильмов и сериалов о разводе, которые помогут испытать весь спектр чувств: от сочувствия до вдохновения. Здесь и оскароносная мелодрама со Скарлетт Йоханссон, и выходящая в прокат 30 июня комедия с Антоном Щурцовым и Анной Глаубэ.

«Эта дурацкая любовь» (2011)

Кэл уверен, что в его жизни всё сложилось: жена, двое детей, большой дом с газоном и машина-универсал. А вот его супруге Эмили в таком браке становится скучно, и она начинает искать счастья на стороне. Новость об измене Кэл воспринимает максимально фаталистично: буквально выпрыгивает из машины на ходу и начинает бесцельно и бесконтрольно катиться по дороге жизни. Пока однажды не встречает ангела-хранителя, который показывает, что жить можно и иначе.

Фильм со Стивом Кареллом, Джулианой Мур, Райаном Гослингом и Эммой Стоун – это с одной стороны весёлая комедия о семейной жизни, а с другой – жизнеутверждающая драма о поиске самого себя. В итоге получается идеальный коктейль, который подойдёт абсолютно любому зрителю. 18+

«Развод» (2022)

Витя и Илона поженились, даже толком друг друга не узнав, поэтому все их демоны, которые, как выяснилось, совершенно не могут друг с другом договориться, вылезли только в браке. Развод в такой ситуации кажется абсолютно логичным решением, но не всё так просто: чтобы окончательно разойтись, нужно ещё и продать квартиру. Но есть два но: 1) она в ипотеке; 2) в ней сделан весьма своеобразный ремонт с перепланировкой, который отпугивает покупателей. В итоге уже бывшие супруги продолжают не жить, а сосуществовать вместе, регулярно отравляя друг другу жизнь, но при этом всё лучше и лучше узнавая друг друга.

«Развод» – это не только дерзкая комедия с кучей семейных панчлайнов, которые нужно записывать как инструкцию для повторения в нужной ситуации. Но и лёгкий терапевтический фильм, который поможет взглянуть на свои отношения со стороны и не допускать ошибок главных героев. На сеансы можно попасть с 30 июня во всех кинотеатрах, а затем проект стартует в эфире телеканала ТНТ. 18+

«Нелюбовь» (2017)

Одна из самых неприятных вещей, которая может приключиться в жизни ребёнка, это развод родителей. Особенно такой болезненный, как случился у Жени и Бориса. Их заботит только собственное будущее, друг друга они теперь буквально ненавидят, а 12-летний Алёша для них перестаёт существовать. Устав от поедающего изнутри чувства ненужности, мальчик решает по-настоящему исчезнуть и убегает из дома.

Фильм Андрея Звягинцева вышел пронзительно тяжёлым, но при этом очень жизненным и сильным: лента получила множество наград и даже претендовала на «Оскар». Режиссёр не просто снял очередное грустное кино о российских реалиях, а попытался достучаться до людей с просьбой не быть равнодушными к близким, даже если малейшая эмпатия даётся очень непросто. 18+

«История о супружестве» (2019)

Театральный режиссёр Чарли и талантливая актриса Николь сошлись благодаря общим пристрастиям к искусству, но, как показал брак, на жизнь у них взгляды совершенно разные. Устав терпеть, Николь бросает всё и отправляется за мечтой в Лос-Анджелес, попутно разводясь с мужем. А ему приходится мотаться через всю страну, чтобы вести мучительный бракоразводный процесс, успевать видеться с сыном и при этом как-то продолжать работать.

Оскароносная драма со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером рассказывает о людях, которые решают не жечь все мосты вместе с разводом, а отчаянно пытаются сохранить хотя бы частицы былого уважения, чтобы не травмировать сына, который является единственной общей точкой в их взглядах на мир. 18+

«Гуляй, Вася!» (2016)

Чтобы развестись, нужно жениться, а чтобы жениться, нужно развестись – вроде бы простая истина, но для главного героя Мити она превращается в настоящую проблему, ведь он сделал предложение девушке, уже имея кольцо на пальце. Теперь ему нужно экстренно распрощаться со своей нынешней женой Васей, которая подписывать бумаги просто так не собирается. Она хочет познакомиться с новой пассией своего суженного, и вот тут и начинается самое интересное.

Комедия Романа Каримова – это очень одновременно фантастический и приземлённый ромком о людях, которые реально живут вокруг нас. У каждого куча своих проблем, а когда приходится решать общую, начинается тотальная вакханалия: дико нелепая и уморительно смешная – всё как в жизни. 18+

«Давай разведёмся» (2019)

Врач-гинеколог Маша настолько глубоко погружена в работу, что даже не замечает, что срочная помощь требуется её отношениям. Муж, уставший от одиночества в браке, находит утешение в объятиях фитнес-тренера, а Маша остаётся ни с чем. Сначала она пытается вернуть мужа с помощью магии, а затем решает действовать иначе, и начинает жить для себя.

Комедия с Анной Михалковой и Антоном Филипенко показывает не только смешные нелепости, но и поднимает важные вопросы, пытаясь донести, что семейное счастье – это не штамп в паспорте, а сильные чувства и глубокое взаимопонимание. 18+

«Семейный брак» (2019)

Кто-то любит устраивать уборку перед приходом клинеров, а Том и Луиза отправляются на долгие беседы о жизни в бар перед сеансами у психотерапевта. 15 лет совместной жизни позади, а впереди – развод, который неумолимо приблизила измена жены. Но супруги пытается сохранить всё то хорошее, что случилось в их жизни, а потому отчаянно пытаются разобраться в причинах, по которым треснула их любовная лодка.

Британский мини-сериал с 10-минутными эпизодами и сам по себе может служить своеобразными психотерапевтом для зрителей. Он точечно поднимает важные проблемы семейных отношений и ненавязчиво намекает на возможные пути их решения – прямо то, что доктор прописал. 18+

«Дикая жизнь» (2017)

В семье Джерри и Жаннет каждый несчастлив по-своему: у него обостряется период поиска себя, а она устаёт от того, что мужу гораздо интереснее уезжать куда-то за много миль, чем быть дома с ней. Вот только их 14-летний сын совершенно не понимает, как реагировать на то, что папы вечно нет дома, а мама отчаянно пытается привлечь внимание «какого-то дяди» вызывающими нарядами. Жизнь у Бринсонов действительно дикая.

Режиссёр-дебютант Пол Дано, всегда мечтавший снимать фильмы о семье, создаёт пособие по психотерапии с яркими образами Кэрри Маллиган и Джейка Джилленхола. Это история об эмпатии, любви и цене ежедневных ошибок, которая порой оказывается гораздо выше, чем кажется на первый взгляд. 18+

«Семь ужинов» (2019)

Алёна точно решила, что её браку пришёл конец: былой страсти уже нет, общих интересов не осталось и даже сдерживающего многие семьи фактора в виде совместного ребёнка тоже нет. Однако Женя с такой трактовкой событий не согласен: он намерен снова разжечь огонь страсти с помощью экспериментальной методики семи ужинов, каждый из которых будет представлять из себя особенное приключение для пока ещё супругов.

Лента Кирилла Плетнёва даёт подробную инструкцию о том, как сохранить разваливающиеся отношения. И сделать это оригинально – так, чтобы былая искра точно вернулась. Кому-то такой способ покажется странным, а кому-то вполне себе действенным.18+

«Сцены из супружеской жизни» (2021)

10 лет совместной жизни – это много или мало? Мира решает, что с неё хватит, и собирается уйти прямо сейчас. Джонатан пытается её остановить, но натыкается на колкий аргумент: «Ты был так занят, что даже не заметил, что между нами пропала вся страсть». Герои решают дать их отношениям второй шанс, понимая, что где-то в глубине души они ещё любят друг друга, а потому счастливое будущее ещё не растворилось на горизонте.

Ремейк классический камерной драмы Ингмара Бергмана пытается донести, что даже ситуации, которые кажутся безнадёжными, ещё можно попытаться спасти, если оба будут к этому стремиться. И в конце концов оторванный пластырь можно приклеить снова, хоть и держаться он будет уже не так, как в первый раз.18+

Фото:©скриншоты с фильмов