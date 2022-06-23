Александр Куренков оценил лесопожарную обстановку в Красноярском крае

В Красноярске 23 июня прошла встреча Александра Куренкова с губернатором Красноярского края Александром Уссом.

Во время рабочей встречи губернатор и глава МЧС России обсудили вопросы лесопожарной обстановки на территории региона.

Как пишет пресс-служба регионального МЧС, в крае для борьбы с пожарами и ЧС на боевом дежурстве находятся больше 14 тысяч человек и 2 тысячи спецтехники. В их числе и авиация МЧС РФ.

«Нарушения гражданами требований пожарной безопасности, особенно в пожароопасный сезон, остаются основными причинами природных пожаров. Надо чаще разъяснять гражданам правила поведения и объяснять, что повлечет за собой нарушение этих правил, о повышенных размерах штрафов также говорить», — подчеркнул Александр Куренков.

В ведомстве также отметили, что в 2022 году на территории края за подобные нарушения возбудили 1590 административных дел.

Фото: МЧС России по Красноярскому краю