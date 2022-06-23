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Александр Куренков оценил лесопожарную обстановку в Красноярском крае

Главная В России
Красноярск
21:42 23 Июня 2022
пожары, лесные пожары, леса, общество, красноярск, в красноярском крае, государство и власть, мчс
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В Красноярске 23 июня прошла встреча Александра Куренкова с губернатором Красноярского края Александром Уссом. 

Во время рабочей встречи губернатор и глава МЧС России обсудили вопросы лесопожарной обстановки на территории региона.

Как пишет пресс-служба регионального МЧС, в крае для борьбы с пожарами и ЧС на боевом дежурстве находятся больше 14 тысяч человек и 2 тысячи спецтехники. В их числе и авиация МЧС РФ. 

Александр Куренков оценил лесопожарную обстановку в Красноярском крае

«Нарушения гражданами требований пожарной безопасности, особенно в пожароопасный сезон, остаются основными причинами природных пожаров. Надо чаще разъяснять гражданам правила поведения и объяснять, что повлечет за собой нарушение этих правил, о повышенных размерах штрафов также говорить», — подчеркнул Александр Куренков. 

В ведомстве также отметили, что в 2022 году на территории края за подобные нарушения возбудили 1590 административных дел.

Александр Куренков оценил лесопожарную обстановку в Красноярском крае

Фото: МЧС России по Красноярскому краю

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