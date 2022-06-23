Строители из Новосибирска отправятся на восстановление Донбасса

В Новосибирске стартовал отбор специалистов из строительной сферы для восстановления ДНР и ЛНР. Заработная плата строителей может составит 198 тыс рублей.

Объявление о поиске специалистов было опубликовано компанией «Стройком», которая занимается поиском сотрудников для различных предприятий.

На данный момент фирма ведет поиск специалистов, имеющих строительные специальности, для ремонта и реконструкции соцобъектоа на Донбассе. Отметим, что строители из Новосибирска будут доставлены на специальном транспорте. Они будут обеспечены жильем, питанием и спецодеждой. По словам представителей строительной компании, на Донбасс за последние 14 дней уехали 35 специалистов.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости