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Строители из Новосибирска отправятся на восстановление Донбасса

Главная В России
Красноярск
16:30 23 Июня 2022
днр, лнр, строительство, россия, новосибирск
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В Новосибирске стартовал отбор специалистов из строительной сферы для восстановления ДНР и ЛНР. Заработная плата строителей может составит 198 тыс рублей.

Объявление о поиске специалистов было опубликовано компанией «Стройком», которая занимается поиском сотрудников для различных предприятий.

На данный момент фирма ведет поиск специалистов, имеющих строительные специальности, для ремонта и реконструкции соцобъектоа на Донбассе. Отметим, что строители из Новосибирска будут доставлены на специальном транспорте. Они будут обеспечены жильем, питанием и спецодеждой. По словам представителей строительной компании, на Донбасс за последние 14 дней уехали 35 специалистов.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

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