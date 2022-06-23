Памятник с отпечатком ягодиц установили в Якутске

В Якутске был открыт «оригинальный» памятник. Арт-объект выглядит в виде стула с отпечатками ягодиц и ног.

Как объяснила главный архитектор Республики Саха Ирина Алексеева, у данного памятника существует достаточно глубокий смысл. Оказывается, монумент посвящен диванным критикам и призывает людей встать со стула, начав действовать.

Отметим, что «оригинальный» арт-объект был раскритикован местными жителями, в том числе у людей с ограниченными возможностями, которые не могут ходить и вынуждены передвигаться на коляске. Памятник планируют разместить в местности Чочур Мыран. На данный момент объект находится перед офисом строительной фирмы, изготовившей монумент.



Фото: t.me/bo_kanal