69-летний лесник из Иркутской области отбился от медведя ножом

В Иркутской области на пожилого лесника напал медведь. 69-летний мужчина встретил хищника в лесу рядом с пос. Хребтовая, который расположен в Нижнеилимском районе.

Как рассказали в социальных сетях, пенсионер пошел в лес за черемшой и в какой-то момент на него вышел медведь. В результате мужчине пришлось отбиваться от огромного хищника ножом, который был у лесника при себе. Несмотря на то, что косолапый отступил, у мужчины были выявлены перелом предплечья, рваные раны на теле, конечностей и лица.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости