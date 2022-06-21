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Самолет из Москвы не смог сесть в аэропорту Новосибирска из-за густого тумана

Главная В России
Красноярск
14:33 21 Июня 2022
самолет, аэропорт, пассажиры, новосибирск, алтай
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Пассажиры рейса «Москва-Новосибирск» рассказали в соцсетях о том, что самолет не смог приземлиться в воздушной гавани Новосибирска из-за густого тумана. Как заявила одна из пассажирок рейса, самолету пришлось сделать около 10 кругов над городом, чтобы приземлиться в аэропорту Барнаула. 
Также женщина сообщила, что пассажирам пришлось просидеть несколько часов в самолете, так как ему требовалась дозаправка. При этом людей на улицу не выпускали из-за того, что в барнаульском аэропорту отсутствуют трапы. В результате люди сидели в духоте и чуть не теряли сознание. 
Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, после жалоб пассажиров в соцсетях, Барнаульская транспортная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства о защите прав пассажиров. 


Фото: vk.com/act54 

 

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