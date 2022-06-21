Самолет из Москвы не смог сесть в аэропорту Новосибирска из-за густого тумана

Пассажиры рейса «Москва-Новосибирск» рассказали в соцсетях о том, что самолет не смог приземлиться в воздушной гавани Новосибирска из-за густого тумана. Как заявила одна из пассажирок рейса, самолету пришлось сделать около 10 кругов над городом, чтобы приземлиться в аэропорту Барнаула.

Также женщина сообщила, что пассажирам пришлось просидеть несколько часов в самолете, так как ему требовалась дозаправка. При этом людей на улицу не выпускали из-за того, что в барнаульском аэропорту отсутствуют трапы. В результате люди сидели в духоте и чуть не теряли сознание.

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, после жалоб пассажиров в соцсетях, Барнаульская транспортная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства о защите прав пассажиров.



Фото: vk.com/act54