Дети подарили мэру Омска на день рождения малыша хамелеона

В Омске воспитанники Дома детского творчества Октябрьского округа решили вручить главе города весьма оригинальный подарок. Сергей Шелест получил от юных омичей на свое день рождения малыша хамелеона. Экзотическое животное будет жить в кабинете мэра.

Как рассказали в мэрии Омска, у малыша, который оказался девочкой, до сих пор нет имени. Поэтому был объявлен конкурс на лучшее имя для хамелеона. Отметим, что свои варианты можно писать в комментариях до среды. После этого будет запущено голосование, в котором жители Омска выберут понравившиеся имена.



Фото: vk.com/omsk