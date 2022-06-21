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Дети подарили мэру Омска на день рождения малыша хамелеона

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Красноярск
14:03 21 Июня 2022
омск, подарки, мэр
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В Омске воспитанники Дома детского творчества Октябрьского округа решили вручить главе города весьма оригинальный подарок. Сергей Шелест получил от юных омичей на свое день рождения малыша хамелеона. Экзотическое животное будет жить в кабинете мэра. 
Как рассказали в мэрии Омска, у малыша, который оказался девочкой, до сих пор нет имени. Поэтому был объявлен конкурс на лучшее имя для хамелеона.  Отметим, что свои варианты можно писать в комментариях до среды. После этого будет запущено голосование, в котором жители Омска выберут понравившиеся имена.

 
Фото: vk.com/omsk

 

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