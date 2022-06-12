12 июня
Новости России
погода +27 °C
57.78
 
€ 60.97
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Новосибирске мужчина избил пенсионера за курение возле подъезда

Главная В России
Красноярск
10:47 12 Июня 2022
драка, новосибирск, происшествия
версия для печати Ico_print

В Новосибирске мужчина избил пенсионера за курение возле подъезда. Момент избиения попал на запись видеокамеры и был опубликован в паблике «АСТ-54» «ВКонтакте». 

На записи видно, как к подъезду, рядом с которым курит пенсионер, подходят мужчина и женщина. Молодой мужчина, вероятно, делает замечание курящему, но тот никак не реагирует на его слова. Тогда новосибирец сильно ударяет пожилого мужчину головой о дверь, после чего набрасывается на него и роняет на землю. Потом спокойно заходит в подъезд.

В это время из квартир прибегают услышавшие шум соседи. Они предлагают пострадавшему вызвать полицию и скорую помощь.

Известно, что в тот же день, 9 июня, в отдел полиции Октябрьский поступило сообщение о нанесении телесных повреждений пожилому мужчине.Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото:©группа Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Новый владелец бывшей сети McDonald’s пообещал еженедельно открывать до 80 ресторанов в России

Новый владелец бывшей сети McDonald’s пообещал еженедельно открывать до 80 ресторанов в России

12 Июня 2022 г.
Первые рестораны откроются в Москве и Московской области
Новости Красноярска: На взорвавших медведя вахтовиков из Якутии завели уголовное дело

На взорвавших медведя вахтовиков из Якутии завели уголовное дело

10 Июня 2022 г.
Это произошло в одном из вахтовых поселков
Новости Красноярска: Мэрия Новосибирска запретила митинговать водителям мусоровозов

Мэрия Новосибирска запретила митинговать водителям мусоровозов

10 Июня 2022 г.
Они жаловались на низкие зарплаты и недостаток
Новости Красноярска: Сайт парламента Якутии обрушили хакеры

Сайт парламента Якутии обрушили хакеры

10 Июня 2022 г.
Массированной DDOS-атака произошла 10 июня
Новости Красноярска: Мэр Омска поручил найти инвестора для парка 300-летия Омска

Мэр Омска поручил найти инвестора для парка 300-летия Омска

10 Июня 2022 г.
Его хотят сделать развлекательным
Новости Красноярска: Взрыв газа произошел во время пожара в ЖК "Авиатор" в Новосибирске

Взрыв газа произошел во время пожара в ЖК "Авиатор" в Новосибирске

10 Июня 2022 г.
На месте работают специалисты МЧС
Новости компаний
10/06
Красноярские цементники пополнили банк донорской крови
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Новосибирске 22-летний мужчина погиб после падения с 25-го этажа

В Новосибирске 22-летний мужчина погиб после падения с 25-го этажа

7 Июня 2022 г.
Трагедия произошла утром во вторник
Новости Красноярска: В Красноярске водитель на Mazda снёс фонарный столб

В Красноярске водитель на Mazda снёс фонарный столб

8 Июня 2022 г.
Две 28-летние пассажирки получили травмы, их доставили в больницу
Новости Красноярска: 8-10 июня в Красноярском крае ожидаются заморозки, грозы и туман

8-10 июня в Красноярском крае ожидаются заморозки, грозы и туман

7 Июня 2022 г.
К концу недели в регионе установится тёплая погода
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru