В Новосибирске мужчина избил пенсионера за курение возле подъезда. Момент избиения попал на запись видеокамеры и был опубликован в паблике «АСТ-54» «ВКонтакте».

На записи видно, как к подъезду, рядом с которым курит пенсионер, подходят мужчина и женщина. Молодой мужчина, вероятно, делает замечание курящему, но тот никак не реагирует на его слова. Тогда новосибирец сильно ударяет пожилого мужчину головой о дверь, после чего набрасывается на него и роняет на землю. Потом спокойно заходит в подъезд.

В это время из квартир прибегают услышавшие шум соседи. Они предлагают пострадавшему вызвать полицию и скорую помощь.

Известно, что в тот же день, 9 июня, в отдел полиции Октябрьский поступило сообщение о нанесении телесных повреждений пожилому мужчине.Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото:©группа Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"