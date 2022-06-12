Новый владелец бывшей сети McDonald’s пообещал еженедельно открывать до 80 ресторанов в России

Купивший российский бизнес McDonald's предприниматель Александр Говор в интервью телеканалу "Россия-24" заявил о своем намерении открывать от 50 до 80 обновленных ресторанов в неделю.

По словам бизнесмена, первые рестораны начнут работать в Москве и Московской области. Затем, каждую неделю, будут открываться еще по 50-8 ресторанов по всей России: на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири. Таким образом, уже через полтора-два месяца компания Говора откроет все 850 ресторанов.

Напомним, что McDonald’s приостановил работу всех 850 своих ресторанов на территории России еще 14 марта 2022 год. В мае компания объявила об уходе из России и продала бизнес Александру Говору.

Уже известно, что сеть будет работать под новым брендом, а в меню появятся новые названия. Бывшие сотрудники McDonald's смогут на протяжении двух лет работать в сети "на эквивалентных условиях". Новая сеть ресторанов уже представила логотип и заявила о запуске рекламной кампании.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков