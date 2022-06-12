12 июня
Новости России
погода +27 °C
57.78
 
€ 60.97
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Новый владелец бывшей сети McDonald’s пообещал еженедельно открывать до 80 ресторанов в России

Главная В России
Красноярск
11:06 12 Июня 2022
общество, ресторан, питание
версия для печати Ico_print

Купивший российский бизнес McDonald's предприниматель Александр Говор в интервью телеканалу "Россия-24" заявил о своем намерении открывать от 50 до 80 обновленных ресторанов в неделю.

По словам бизнесмена, первые рестораны начнут работать в Москве и Московской области. Затем, каждую неделю, будут открываться еще по 50-8 ресторанов по всей России: на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири. Таким образом, уже через полтора-два месяца компания Говора откроет все 850 ресторанов.

Напомним, что McDonald’s приостановил работу всех 850 своих ресторанов на территории России еще 14 марта 2022 год. В мае компания объявила об уходе из России и продала бизнес Александру Говору.

Уже известно, что сеть будет работать под новым брендом, а в меню появятся новые названия. Бывшие сотрудники McDonald's  смогут на протяжении двух лет работать в сети "на эквивалентных условиях". Новая сеть ресторанов уже представила логотип и заявила о  запуске рекламной кампании.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Новосибирске мужчина избил пенсионера за курение возле подъезда

В Новосибирске мужчина избил пенсионера за курение возле подъезда

12 Июня 2022 г.
В деле разбирается полиция
Новости Красноярска: На взорвавших медведя вахтовиков из Якутии завели уголовное дело

На взорвавших медведя вахтовиков из Якутии завели уголовное дело

10 Июня 2022 г.
Это произошло в одном из вахтовых поселков
Новости Красноярска: Мэрия Новосибирска запретила митинговать водителям мусоровозов

Мэрия Новосибирска запретила митинговать водителям мусоровозов

10 Июня 2022 г.
Они жаловались на низкие зарплаты и недостаток
Новости Красноярска: Сайт парламента Якутии обрушили хакеры

Сайт парламента Якутии обрушили хакеры

10 Июня 2022 г.
Массированной DDOS-атака произошла 10 июня
Новости Красноярска: Мэр Омска поручил найти инвестора для парка 300-летия Омска

Мэр Омска поручил найти инвестора для парка 300-летия Омска

10 Июня 2022 г.
Его хотят сделать развлекательным
Новости Красноярска: Взрыв газа произошел во время пожара в ЖК "Авиатор" в Новосибирске

Взрыв газа произошел во время пожара в ЖК "Авиатор" в Новосибирске

10 Июня 2022 г.
На месте работают специалисты МЧС
Новости компаний
10/06
Красноярские цементники пополнили банк донорской крови
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске планируют замедлить скорость передвижения электросамокатов

В Красноярске планируют замедлить скорость передвижения электросамокатов

8 Июня 2022 г.
Департамент безопасности мэрии взял на себя переговоры с предпринимателями
Новости Красноярска: С 8 июня в Красноярске заработает канатно-кресельная дорога

С 8 июня в Красноярске заработает канатно-кресельная дорога

7 Июня 2022 г.
Работать она будет с 12:00 до 21:00
Новости Красноярска: В Новосибирске 22-летний мужчина погиб после падения с 25-го этажа

В Новосибирске 22-летний мужчина погиб после падения с 25-го этажа

7 Июня 2022 г.
Трагедия произошла утром во вторник
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru