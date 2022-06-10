На взорвавших медведя вахтовиков из Якутии завели уголовное дело

Уголовное дело о жестоком обращении с животным возбудили в Якутии после того, как накануне в социальных сетях была опубликована видеозапись с взорванным медведем.

На съемках видно, как неизвестные приманили хищника кастрюлей с едой, в которой была установлена взрывчатка. Как только медведь подошел к пище, взрывное устройство привели в действие.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животным группой лиц, по предварительному сговору, с применением садистских методов".

Место, где взорвали медведя, как и лица, участвующие в расправе, пока не установлены. Пользователи местных чатов утверждают, что это произошло в одном из вахтовых поселков, расположенных на территории республики.

Фото: ©Александр Вильф / РИА Новости