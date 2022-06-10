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На взорвавших медведя вахтовиков из Якутии завели уголовное дело

Главная В России
Красноярск
21:00 10 Июня 2022
взрыв, медведь, якутия, происшествия
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Уголовное дело о жестоком обращении с животным возбудили в Якутии после того, как накануне в социальных сетях была опубликована видеозапись с взорванным медведем. 

На съемках видно, как неизвестные приманили хищника кастрюлей с едой, в которой была установлена взрывчатка. Как только медведь подошел к пище, взрывное устройство привели в действие. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животным группой лиц, по предварительному сговору, с применением садистских методов".

Место, где взорвали медведя, как и лица, участвующие в расправе, пока не установлены. Пользователи местных чатов утверждают, что это произошло в одном из вахтовых поселков, расположенных на территории республики.

Фото: ©Александр Вильф / РИА Новости

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