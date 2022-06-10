10 июня
Новости России
погода +21 °C
57.78
 
€ 60.97
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Мэрия Новосибирска запретила митинговать водителям мусоровозов

Главная В России
Красноярск
20:00 10 Июня 2022
общество, забастовки и митинги, новосибирск, мусор, водитель
версия для печати Ico_print

В Новосибирске мэрия отказала водителям мусоровозов в проведении митинга, который они собирались организовать 17 июня на площади Ленина. Как пояснили в городской администрации, митинг не согласовали из-за режима повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19 и нарушений сроков подачи уведомлений.

По словам представителей власти, водители мусоровозов обратились к властям города 8 июня, а по закону подать запрос на проведение митинга необходимо за 10 дней. Выйти на митинг готовились 300 человек.
Напомним, что водители мусоровозов и операторы погрузки компании «ЭкоТранс-Н» устроили забастовку из-за выданной им техники и низких зарплат. Прокурорская проверка  выявила, что в компании не индексировали своевременно зарплату, а водители работали сверхурочно.

Фото:©Павел Лисицын/РИА Новости

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На взорвавших медведя вахтовиков из Якутии завели уголовное дело

На взорвавших медведя вахтовиков из Якутии завели уголовное дело

10 Июня 2022 г.
Это произошло в одном из вахтовых поселков
Новости Красноярска: Сайт парламента Якутии обрушили хакеры

Сайт парламента Якутии обрушили хакеры

10 Июня 2022 г.
Массированной DDOS-атака произошла 10 июня
Новости Красноярска: Мэр Омска поручил найти инвестора для парка 300-летия Омска

Мэр Омска поручил найти инвестора для парка 300-летия Омска

10 Июня 2022 г.
Его хотят сделать развлекательным
Новости Красноярска: Взрыв газа произошел во время пожара в ЖК "Авиатор" в Новосибирске

Взрыв газа произошел во время пожара в ЖК "Авиатор" в Новосибирске

10 Июня 2022 г.
На месте работают специалисты МЧС
Новости Красноярска: Новою ледовую арену в Новосибирске обещают сдать к 1 ноября

Новою ледовую арену в Новосибирске обещают сдать к 1 ноября

9 Июня 2022 г.
К 1 ноября 2022 года планируют ввести в эксплуатацию один из крупнейших строительных объектов Новосибирской области - новую ледовую арену. Об этом сообщил заместителю генпрокурора РФ Дмитрию Демешину директор по строительству компании-подрядчика ООО "ЭлинАльфа" Денис Синюк. Он...
Новости Красноярска: Троллейбусы с львами и медведями разъезжают по улицам Новосибирска

Троллейбусы с львами и медведями разъезжают по улицам Новосибирска

9 Июня 2022 г.
Брендированный транспорт запустил зоопарк
Новости компаний
10/06
Красноярские цементники пополнили банк донорской крови
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Военнослужащий из Красноярского края погиб во время спецоперации на Украине

Военнослужащий из Красноярского края погиб во время спецоперации на Украине

6 Июня 2022 г.
С ним попрощались в Бородино 4 июня
Новости Красноярска: Глава Красноярска Сергей Еремин выразил мнение о медиа-атаке на мэрию

Глава Красноярска Сергей Еремин выразил мнение о медиа-атаке на мэрию

9 Июня 2022 г.
Ранее был создан сайт для жалоб на незаконное предоставление городской земли
Новости Красноярска: В Красноярске с балкона выпал 4-летний ребёнок

В Красноярске с балкона выпал 4-летний ребёнок

7 Июня 2022 г.
Матери мальчика грозит лишение свободы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru