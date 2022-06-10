Мэрия Новосибирска запретила митинговать водителям мусоровозов

В Новосибирске мэрия отказала водителям мусоровозов в проведении митинга, который они собирались организовать 17 июня на площади Ленина. Как пояснили в городской администрации, митинг не согласовали из-за режима повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19 и нарушений сроков подачи уведомлений.

По словам представителей власти, водители мусоровозов обратились к властям города 8 июня, а по закону подать запрос на проведение митинга необходимо за 10 дней. Выйти на митинг готовились 300 человек.

Напомним, что водители мусоровозов и операторы погрузки компании «ЭкоТранс-Н» устроили забастовку из-за выданной им техники и низких зарплат. Прокурорская проверка выявила, что в компании не индексировали своевременно зарплату, а водители работали сверхурочно.

Фото:©Павел Лисицын/РИА Новости