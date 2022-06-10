Взрыв газа произошел во время пожара в ЖК "Авиатор" в Новосибирске

Взрыв газового баллона произошел сегодня, 10 июня, во время пожара на стройке жилого комплекса «Авиатор». Видеозапись произошедшего опубликована в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Как рассказали очевидцы, сначала из подвала недостроенного здания на улице Аэропорт, 25/1 повалил густой черный дым. Вскоре на место происшествия прибыли пожарные. А вскоре прозвучал и взрыв. Этот момент успел заснять на видео житель соседнего дома, который видел пожар из окна своей квартиры.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Фото:©скриншот с видеозаписи «АСТ-54»/«ВКонтакте»