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Взрыв газа произошел во время пожара в ЖК "Авиатор" в Новосибирске

Главная В России
Красноярск
15:13 10 Июня 2022
застройка, взрыв, газ, происшествия, общество
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Взрыв газового баллона произошел сегодня, 10 июня, во время пожара на стройке жилого комплекса «Авиатор». Видеозапись произошедшего опубликована в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Как рассказали очевидцы, сначала из подвала недостроенного здания на улице Аэропорт, 25/1 повалил густой черный дым. Вскоре на место происшествия прибыли пожарные. А вскоре прозвучал и взрыв. Этот момент успел заснять на видео житель соседнего дома, который видел пожар из окна своей квартиры.

Информации о пострадавших пока не поступало. 

Фото:©скриншот с видеозаписи «АСТ-54»/«ВКонтакте»

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