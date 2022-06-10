Мэр Омска поручил найти инвестора для парка 300-летия Омска

Мэр Омска Сергей Шелест поручил найти инвестора для реконструкции парка 300-летия Омска, который является единственным на Левобережье. Об этом рассказали в пресс-службе Омского городского совета.

Вопрос обсуждался в рамках идеи создания единой дирекции площадок для отдыха. Депутаты вспомнили, что единственный парк омского Левобережья до сегодняшнего дня не имеет благоустроенных площадок для проведения спортивных или развлекательных мероприятий.

Сергей Шелест высказал пожелание сделать парк 300-летия Омска примеру «Зелёного острова». Теперь администрация ищет финансирование для проекта. Курировать поручение мэра будет зампред городского совета Виталий Путинцев.

Фото:©Владимир Астапкович/РИА Новости