Новою ледовую арену в Новосибирске обещают сдать к 1 ноября

К 1 ноября 2022 года планируют ввести в эксплуатацию один из крупнейших строительных объектов Новосибирской области - новую ледовую арену. Об этом сообщил заместителю генпрокурора РФ Дмитрию Демешину директор по строительству компании-подрядчика ООО "ЭлинАльфа" Денис Синюк.

Он отметил, что работы ведутся по всем фронтам, но основная доля выполнения будет после монтажа оборудования.

- По графику мы планируем завершение всех работ к 1 ноября, сказал Синюк, отметив, что дата сдвинулась на месяц из-за проблем с поставкой трансформаторной подстанции. - Произошли изменения, перешли на отечественное оборудование, и только 15 августа оборудование должно быть здесь.

Фото:© Пресс-служба правительства Новосибирской области