Троллейбусы с львами и медведями разъезжают по улицам Новосибирска

Брендированные троллейбусы запустили в город по случаю празднования 75-летнего юбилея Новосибирского зоопарка.

В августе 2022 года Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило отметит юбилей и совместно с МКП «ГорЭлектроТранспорт» было принято решение запустить на городские линии брендированный транспорт, сообщили в социальных сетях представители зоопарка.

День рождения Новосибирский зоопарк отмечает в 20-х числах августа, в эти дня посетителей ждут не только праздничная программа, но и множество сюрпризов и подарков.

Фото:©Новосибирский зоопарк/"ВКонтакте"