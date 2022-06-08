Первый колумбарий открылся в Омске на этой неделе

Первый в городе колумбарий открыли в Омске на этой неделе. В администрации нового кладбища, где появился мемориальный комплекс, рассказали, что каждая ячейка закрывается плитой, сверху которой наносятся даты рождения и смерти, фотография умершего и эпитафия.

- В конструктивном отношении колумбарий выглядит как стена с рядами ячеек (ниш), внутрь которых помещаются урны с прахом, - рассказали в Омском Парке Памяти.

Вместо плиты можно использовать прозрачную дверцу, которая закрывается на ключ. В каждой нише можно разместить до четырех урн, а также поместить и личные вещи усопшего.

В администрации "Омского Парка Памяти" отмечают, что сейчас все чаще родственники умерших выбирают кремацию, считая это наиболее экологичным способом захоронения. К тому же, урну с прахом можно перенести на другую стену в случае переезда, да и ухаживать за ячейкой намного проще.

Фото: ©«Омский Парк Памяти»/"ВКонтакте"