8 июня
Новости России
погода +10 °C
60.23
 
€ 63.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Первый колумбарий открылся в Омске на этой неделе

Главная В России
Красноярск
23:45 8 Июня 2022
общество, омск, захоронения
версия для печати Ico_print

Первый в городе колумбарий открыли в Омске на этой неделе. В администрации нового кладбища, где появился мемориальный комплекс, рассказали, что каждая ячейка закрывается плитой, сверху которой наносятся даты рождения и смерти, фотография умершего и эпитафия.

- В конструктивном отношении колумбарий выглядит как стена с рядами ячеек (ниш), внутрь которых помещаются урны с прахом, - рассказали в Омском Парке Памяти.

Вместо плиты можно использовать прозрачную дверцу, которая закрывается на ключ. В каждой нише можно разместить до четырех урн, а также поместить и личные вещи усопшего.

В администрации "Омского Парка Памяти" отмечают, что сейчас все чаще родственники умерших выбирают кремацию, считая это наиболее экологичным способом захоронения. К тому же, урну с прахом можно перенести на другую стену в случае переезда, да и ухаживать за ячейкой намного проще.

Фото: ©«Омский Парк Памяти»/"ВКонтакте"

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Новосибирске ищут инвестора, готового вложить 121 млн рублей в муниципальные бани

В Новосибирске ищут инвестора, готового вложить 121 млн рублей в муниципальные бани

8 Июня 2022 г.
Реализовать проект предлагается не более чем за 39 месяцев
Новости Красноярска: Шесть мусоросортировочных комплексов построят в Новосибирской области

Шесть мусоросортировочных комплексов построят в Новосибирской области

8 Июня 2022 г.
В 2017 году строительство было остановлено из-за недовольства жителей
Новости Красноярска: В Бурятии решили снизить скорость электросамокатов

В Бурятии решили снизить скорость электросамокатов

8 Июня 2022 г.
Скорость электросамокатов решили снизить в Улан-Удэ. Этот вопрос обсуждали специалисты администрации города и представителями кикшеринговых компани. По результатам встречи были подготовлены предложения по нормативно-правовому регулированию предоставления мест под размещение электросамок...
Новости Красноярска: Лисы в Бурятии съели всю вакцину от бешенства

Лисы в Бурятии съели всю вакцину от бешенства

8 Июня 2022 г.
Дикие животные не оставили ни одного брикеты
Новости Красноярска: В Новосибирской области с 15 июня запретят ездить большегрузам

В Новосибирской области с 15 июня запретят ездить большегрузам

7 Июня 2022 г.
Ограничение будут действовать до конца лета
Новости Красноярска: В Томске суд начал рассматривать апелляцию по делю мэра Кляйна

В Томске суд начал рассматривать апелляцию по делю мэра Кляйна

7 Июня 2022 г.
Адвокаты просят смягчит наказание, а прокуратура требует обратного
Новости компаний
02/06
Что такое p2p биржи, преимущества и недостатки их работы
31/05
Университет Решетнёва вошел в топ-3 опорных университетов Госкорпорации «Роскосмос»
30/05
Уникальное астрономическое явление можно будет наблюдать в последний день мая
30/05
Есть ли будущее у отечественных смартфонов?
27/05
Жилые комплексы для покупки недвижимости в DAMAC Hills
27/05
Алексей Любяшкин: Рекомендую студентам просто заняться наукой и… увлечься!
27/05
Как выбрать кровать для реабилитации инвалида или лежачего больного
26/05
В Красноярске начинает работу новый мясной
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 6 июня в Красноярском крае ожидаются заморозки до -5 градусов, град и грозы с сильным ветром

6 июня в Красноярском крае ожидаются заморозки до -5 градусов, град и грозы с сильным ветром

6 Июня 2022 г.
Ветер будет дуть 15-25 м/с и более
Новости Красноярска: В Красноярске с балкона выпал 4-летний ребёнок

В Красноярске с балкона выпал 4-летний ребёнок

7 Июня 2022 г.
Матери мальчика грозит лишение свободы
Новости Красноярска: В выходные в Красноярске похолодает до +3 градусов

В выходные в Красноярске похолодает до +3 градусов

3 Июня 2022 г.
Все выходные будет идти дождь
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru