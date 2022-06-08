В Новосибирске ищут инвестора, готового вложить 121 млн рублей в муниципальные бани

Две частные бани в Новосибирске передадут частным предпринимателям, сообщает городская мэрия. Инвесторы, готовые вложить в проект 121 млн рублей, могут принять участие в конкурсе.

Проект предусматривает реконструировать здание бань на улицах Чекалина, 35 в посёлке Пашино и на Петропавловской в Ленинском районе. От инвесторов потребуют реконструировать здания бань. При этом общая площадь предполагается увеличить не менее чем на 5%.

Реализовать проект по реконструкции муниципальных бань предлагается не более чем за 39 месяцев.

Фото:©Илья Питалев/РИА Новости