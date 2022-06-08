Шесть мусоросортировочных комплексов построят в Новосибирской области

Конкурсы для заключения концессионных соглашений по строительству шести мусоросортировочных комплексов планируют объявить власти Новосибирской области. Сейчас ведется подготовка документации, сообщает сегодня, 8 июня, правительство региона.

Напомним, что в мае министерство ЖКХ Новосибирской области расторгло концессионное соглашение о строительстве мусоросортировочных комплексов с компанией группы ВИС. Строительство было заморожено в конце 2017 года по решению губернатора области Андрея Травникова. Причиной стало недовольством жителей и депутатов. На тот момент речь шла о строительстве двух мусоросортировочных комплексов, чья стоимость оценивалась в 6,5 миллиарда рублей.

На сегодняшнем этапе, помимо подготовки конкурсной документации, к обсуждению приглашены депутаты Заксобрания Новосибирской области.

- По всем шести объектам получено согласование с Российским экологическим оператором, – цитирует РИА слова заместителя губернатора Сергея Сёмки.

Представитель регионального правительства отметил, что все конкурсные процедуры будут открытыми, за основу взят типовой проект, рекомендованный Российским экологическим оператором. Состояние земельных участков, определенных под строительство, оценят власти.

Итак, создание мусороперерабатывающих комплексов планируется в Татарском, Каргатском, Куйбышевском и Тогучинском районах. Кроме этого, будут задействованы и два приоритетных агломерационных объекта - Левобережного и Правобережного мусоросортировочных комплексов в Новосибирском районе.

Фото:©Павел Львов/РИА Новости