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В Бурятии решили снизить скорость электросамокатов

Главная В России
Красноярск
22:00 8 Июня 2022
общество, бурятия, ограничения, скорость
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Скорость электросамокатов решили снизить в Улан-Удэ. Этот вопрос обсуждали специалисты администрации города и представителями кикшеринговых компани. По результатам встречи были подготовлены предложения по нормативно-правовому регулированию предоставления мест под размещение электросамокатов и их использованию на территории Улан-Удэ. 

Напомним, что несовершеннолетние дети не могут управлять электросамокатом. В случае выявления таких нарушений, ответственность будут нести родители.  Запрещено и передвижение на этом транспорте двух и более лиц, а также выезд на проезжую часть.

Следует помнить и о том, что отследить нарушение можно еще в течение суток - именно столько  сохраняется в базе данных информация о передвижении самоката. При этом, если законный представитель нарушителя не оплатит штраф, номер будет внесен в черный список. 

На сегодняшний день в Улан-Удэ насчитывается 550 электросамокатов и если сейчас допустимая скорость составляет 20-25 км/час, то сейчас цифра будет снижена.

- Мaкcимaльная cкopocть caмoкaтoвнa ocoбo oживлeнныx yлицax гopoдa будет снижена дo 15 км/ч, - сообщили в администрации.

Фото:©пресс-служба администрации Улан-Удэ

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