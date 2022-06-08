В Бурятии решили снизить скорость электросамокатов

Скорость электросамокатов решили снизить в Улан-Удэ. Этот вопрос обсуждали специалисты администрации города и представителями кикшеринговых компани. По результатам встречи были подготовлены предложения по нормативно-правовому регулированию предоставления мест под размещение электросамокатов и их использованию на территории Улан-Удэ.

Напомним, что несовершеннолетние дети не могут управлять электросамокатом. В случае выявления таких нарушений, ответственность будут нести родители. Запрещено и передвижение на этом транспорте двух и более лиц, а также выезд на проезжую часть.

Следует помнить и о том, что отследить нарушение можно еще в течение суток - именно столько сохраняется в базе данных информация о передвижении самоката. При этом, если законный представитель нарушителя не оплатит штраф, номер будет внесен в черный список.

На сегодняшний день в Улан-Удэ насчитывается 550 электросамокатов и если сейчас допустимая скорость составляет 20-25 км/час, то сейчас цифра будет снижена.

- Мaкcимaльная cкopocть caмoкaтoвнa ocoбo oживлeнныx yлицax гopoдa будет снижена дo 15 км/ч, - сообщили в администрации.

Фото:©пресс-служба администрации Улан-Удэ