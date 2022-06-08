Лисы в Бурятии съели всю вакцину от бешенства

В Бурятии успешно завершилась весенняя кампания по оральной вакцинации диких плотоядных животных против бешенства. Об этом сообщает республиканское управление ветеринарии .

В ведомстве отметили, что все брикеты с вакциной были съедены, что говорит о высокой результативности кампании.

Всего, в рамках весенней кампании, в местах обитания плотоядных, было разложено 188 400 доз вакцины. Мероприятие для профилактики бешенства среди хищников проводится с 2019 года и позволяет сформировать у диких животных иммунитет к этой инфекции.

Сейчас ситуация по бешенству животных в Бурятии не вызывает опасений, последний случай выявления заболевания был зарегистрирован год назад среди крупного рогатого скота в Кяхтинском районе.

Фото:©Евгений Нескромный/РИА Новости