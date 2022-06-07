В Новосибирске 22-летний мужчина погиб после падения с 25-го этажа

Во вторник, 7 июня, в Новосибирске произошла трагедия у дома по адресу Залесского, 2/3. В паблике "АСТ-54" сообщается о том, что в 10:40 часов утра по местному времени из окна одного из верхних этажей выпал молодой человек. Его тело было обнаружено неподалеку от входа в подъезд. Молодой мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Информацию подтвердили в региональном Следкоме. По информации правоохранителей, погибший - мужчина 1999 года рождения. По факту произошедшего проводится проверка.

Фото:©Александр Кряжев/РИА Новости