В Томске суд начал рассматривать апелляцию по делю мэра Кляйна

Отменить ранее вынесенный приговор мэру Томска Ивану Кляйну попросила его защита. Апелляционную жалобу накануне, 6 июня, начал рассматривать Томский областной суд.

По информации Tekegram-каналов, сторона защиты просит отменить приговор и вынести по уголовному делу новое судебное решение. В качестве доводов адвокаты просят принять во внимание состояние здоровья Кляйна.

Напомним, приговор мэру Томска был вынесен в декабре 2021 года, его приговорили к двум годам лишения свободы. Кляйну вменяли в вину использование властных полномочий в интересах семьи и фамильного бизнеса, а также злоупотреблением полномочиями. Гособвинение посчитало, что назначенное наказание слишком суровым и попросило отменить приговор.

Фото:©Игорь Зарембо/РИА Новости