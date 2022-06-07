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В Томске суд начал рассматривать апелляцию по делю мэра Кляйна

Главная В России
Красноярск
21:30 7 Июня 2022
общество, приговор, суд, мэр
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Отменить ранее вынесенный приговор мэру Томска  Ивану Кляйну попросила его защита. Апелляционную жалобу накануне, 6 июня, начал рассматривать Томский областной суд. 

По информации Tekegram-каналов, сторона защиты просит отменить приговор и вынести по уголовному делу новое судебное решение. В качестве доводов адвокаты просят принять во внимание состояние здоровья Кляйна.

Напомним, приговор мэру Томска был вынесен в декабре 2021 года, его приговорили к двум годам лишения свободы.  Кляйну вменяли в вину использование властных полномочий в интересах семьи и фамильного бизнеса, а также злоупотреблением полномочиями. Гособвинение посчитало, что назначенное наказание слишком суровым и попросило отменить приговор.

Фото:©Игорь Зарембо/РИА Новости

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