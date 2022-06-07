В Омске уволили фельдшера скорой за пост в социальных сетях

Фельдшер Екатерина Табанова из Омска лишилась работы после того, как решила стать блогером. Впрочем, ничего противозаконного девушка не совершала, она просто рассказывала в своих социальных сетях о том, как непросто приходится медицинским работникам. Блог девушка вела с 2020 года и не так давно стала писать посты о работе станции скорой помощи. Именно это, по мнению, фельдшера стало причиной увольнения.

Девушка уверена, её публикации о том, какого приходится медработникам выстоять сутки в +32°, да еще и во время пандемии. При этом, зарплата, которую получают работники скорой, составляет 12 тысяч рублей.

Официальной причиной увольнения, пишет "Новый Омск", стал прогул, но девушка уверена - её попросту выжили с работы.

«Возможно, руководство теперь выдохнет, ведь Табановой закрыта дорога на скорую в Омске, и будут жить спокойно», — пишет фельдшер.

Фото:©Кирилл Калинников/РИА Новости