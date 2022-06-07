В Новосибирской области вырубили голубые ели перед зданием правительства

Все голубые ели, которые росли перед зданием правительства Новосибирской области, были срублены сегодня, 7 июня. О произошедшем на своих страницах в социальных сетях рассказала депутат городского совета Светлана Каверзина.

Деревья были высажены пять лет назад, и находились в неприглядном виде. Жители очень часто высмеивали внешний вид деревьев. Кстати, как пишет МК, деревья рядом со зданием правительства не особо приживаются. Только за последние годы там высаживали тополя, туи и ели. Но ни одни из деревьев не смогли прижиться и радовать горожан своим внешним видом.

Фото:©Светлана Каверзина/"ВКонтакте"