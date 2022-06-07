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Холдинг «МКР-Медиа» принял участие в конференции Российской Академии Радио

Главная В России
Красноярск
15:09 7 Июня 2022
общество, производство, радиостанция
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2-3 июня 2022 года в Сочи прошла крупнейшая в индустрии радиовещания региональная конференция «Локальное радио: инновации и перспективы – 2022», организованная Российской Академией Радио. В конференции приняли участие не менее 200 руководителей и главных специалистов ведущих радиостанций страны. Они обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с управленческими, программными, маркетинговыми, коммерческими, технологическими и правовыми аспектами работы региональных и локальных компаний. 

В рамках ключевых тем конференции состоялась презентация разработки АО Омского производственного объединения «Радиозавод им. А.С. Попова» - нового FM-передатчика. Исполнительный директор холдинга «МКР-Медиа» Роман Климас рассказал коллегам о предпосылках создания, основных характеристиках и особенностях передатчика, обозначив актуальность новой разработки в решении тех или иных вопросов, связанных со спецификой технической составляющей индустрии.

Холдинг «МКР-Медиа» принял участие в конференции Российской Академии Радио

«Мы представили отраслевому сообществу полностью отечественный продукт, сочетающий в себе наши наработки в отрасли ежедневного эфирного радиовещания и качество оборонного предприятия. Изначально эти передатчики мы разрабатывали исключительно для собственных нужд, но в эпоху импортозамещения, согласитесь, было бы странным не познакомить с новым продуктом коллег по цеху. Учитывая, какой живой интерес вызвали новые изделия Радиозавода им. А.С. Попова и как они активно обсуждались в кулуарах конференции и в профильных радиосообществах, уверены, что передатчики займут свою нишу», - прокомментировал своё участие в конференции главный инженер холдинга «МКР-Медиа», куратор партнёрства холдинга «МКР-Медиа» и Омского радиозавода имени А.И. Попова Вячеслав Нечукин. 

Добавим, что с 2021 года опытные образцы передатчиков Радиозавода им. А.С. Попова осуществляют бесперебойную круглосуточную трансляцию радиоканалов «ПИ ФМ» в Петрозаводске и «Радио Сибирь» в Новокузнецке; летом к этому списку добавится Красноярск. Промышленная поставка передатчиков 2-го поколения со встроенными источниками формирования сигнала на рынок ожидается в 4 квартале 2022 г.

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