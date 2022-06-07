Роддом загорелся ночью 7 июня в Иркутской области

Ночью 7 июня в Шелеховском районе Иркутской области случился пожар в родильном отделении районной больницы. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 01:46 часов местного времени. Звонившие сообщили, что в коридорах больницы сработала пожарная сигнализация и чувствуется запах гари.

К моменту приезда первого пожарного расчета из здания Шелеховской районной больницы самостоятельно эвакуировался 21 человек. Среди них - семь новорожденных малышей, четверо медицинских работников и 10 рожениц. Все они были перевезены в другое отделение медучреждения.

Уже через пять минут после сообщения о возгорании в роддоме, на место происшествия прибыл первый пожарный расчет. Как сообщают в региональном ГУ МЧС, горела кровля трехэтажного здания. В 02:50 часов пожар был полностью ликвидирован. Огнем повреждено 200 квадратных метров здания. Погибших и пострадавших нет. Не пострадали и помещения больницы и медоборудование.

Причину пожара и все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить представителям МЧС.

Фото:©ГУ МЧС по Иркутской области