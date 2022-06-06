В Омске ограничат продажу алкогольных напитков в День России

Список мест проведения праздничных мероприятий, где будет ограничена продажа алкогольной продукции, опубликовала мэрия Омска. В День России там не будет продаваться алкогольная продукция, уточнили в администрации.

Напомним, что в регионе не допускается розничная продажа алкоголя в местах проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Продажа любого алкоголя будет запрещена там, где будут проходить массовые праздничные мероприятия. Запрет на продажу алкоголя начинает действовать за два часа до начала мероприятия и два часа после.

За соблюдением этих требований будут следить полицейские, отмечают в мэрии.

Фото:©Евгений Епанчинцев/РИА Новости