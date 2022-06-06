В центре Иркутска иномарка протаранила двери ювелирного магазина

В Иркутске водитель иномарки не справился с управлением и въехал прямиком в ювелирный магазин. Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, в воскресенье, 5 июня, сообщает пресс-служба УГИБДД по Иркутской области.

Здание ювелирного магазина, расположенного на перекрестке улиц Карла-Маркса и Сухэ-Батора, неудачливый водитель протаранил в 4:20 утра, после чего сразу же скрылся с места происшествия. Сейчас лихача разыскивают правоохранительные органы.

Водителя иномарки, которая, предположительно, была серебристого цвета, сотрудники ГИБДД призывают самостоятельно явится в полицию.

Фото:©"Инцидент Иркутск"/ "ВКонтакте"