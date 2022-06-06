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В Иркутске владельцы кафе не пускали МЧС тушить пожар

Главная В России
Красноярск
14:40 6 Июня 2022
пожарные, происшествие, иркутск, общество
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В Иркутске произошел инцидент, не поддающийся здравому смыслу. Владельцы кафе, расположенном в центре города, не пускали пожарных тушить огонь.

Как рассказали журналисту Sibnovosti.ru в ведомстве, пожар произошел в воскресенье, 5 июня, в кафе на улице Софьи Перовской. Сотрудники МЧС получили сигнал от очевидцев, сообщивших, что в двухэтажном здании ангарного типа возник пожар. На место происшествия были незамедлительно направлены два пожарных расчета. Когда спасатели прибыли по указанному адресу, из окон второго этажа здания шел дым. Только вот внутрь пожарных хозяева кафе – уроженцы стран Ближнего зарубежья — впустить категорически отказались.

Попасть в горящее помещение пожарным удалось лишь после долгих переговоров. Когда сотрудники МЧС все же оказались в здании, выяснилось, что дым шел от тлеющего в межэтажном перекрытии утеплителя. Правда, вскрыть перегородку владельцы кафе не дали. Вместо этого они начали угрожать пожарным расправой, после чего на в кафе были вызваны сотрудники полиции.

И лишь после прибытия правоохранителей, пожар был благополучно ликвидирован. Эвакуация посетителей кафе не понадобилась, но вот за свои противоправные действия владельцы кафе ответят по закону. Сейчас проводится проверка по окончании которой и будет дана правовая оценка произошедшего.

Фото:©Сергей Аверин/РИА Новости

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