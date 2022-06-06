165 живых пчел отправил по почте новосибирец в Томск и Хакасию

Пчеловод из Новосибирска отправил по почте в соседние регионы 165 живых пчел. В Хакасию отправились десять маток и 100 рабочих пчёл, а в Томскую область - пять маток и 50 пчёл.

Путешествуют насекомые в специальных контейнерах с вентиляцией. В каждой ёмкости - питание для пчелиной семьи. Доставят «живые» посылки доставят курьеры Почты России.

Доставляет «живые» посылки Почта России с мая по сентябрь., сообщает пресс-служба учреждения, такие отправления требуют особенного бережного хранения и оперативного получения адресатов.

Фото:©пресс-служба Почта России