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В Томске бездомные собаки покусали депутата городской думы Максима Забелина

Главная В России
Красноярск
11:50 6 Июня 2022
нападение, происшествия, общество
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В одной из микрорайонов Томска бездомные собаки покусали депутата городской думы Максима Забелина. Об этом народный избранник рассказал в своем Telegram-канале. 

Мужчина сообщил, что травмы ему нанесли собаки, которые уже много лет живут у них на районе. По словам депутата, животные были совершенно безобидные, постоянно ходят с дворниками и никогда ранее не были замечены в агрессивном помещении. 

" ... были абсолютно безобидные, решили меня потрепать. Видимо крыша поехала на старости лет", — написал Забелин и добавил, что вызвал на место службу отлова.

Сразу после произошедшего Забелин обратился к врачам. В медучреждении ему оказали необходимую помощь и поставили прививку от столбняка. 

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