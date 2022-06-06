В Томске бездомные собаки покусали депутата городской думы Максима Забелина

В одной из микрорайонов Томска бездомные собаки покусали депутата городской думы Максима Забелина. Об этом народный избранник рассказал в своем Telegram-канале.

Мужчина сообщил, что травмы ему нанесли собаки, которые уже много лет живут у них на районе. По словам депутата, животные были совершенно безобидные, постоянно ходят с дворниками и никогда ранее не были замечены в агрессивном помещении.

" ... были абсолютно безобидные, решили меня потрепать. Видимо крыша поехала на старости лет", — написал Забелин и добавил, что вызвал на место службу отлова.

Сразу после произошедшего Забелин обратился к врачам. В медучреждении ему оказали необходимую помощь и поставили прививку от столбняка.